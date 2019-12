O echipa de la Fondul Monetar International va veni in Romania in ianuarie, va evalua modul de colectare, Codul fiscal si ne va da solutii, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi 24.



"Eu o sa am o echipa de la FMI care vine in Romania in ianuarie sa se uite la Codul fiscal, la evaluarea modului in care noi colectam, sa vedem daca Codul fiscal in Romania azi este o povara asa cum este, alambicat, complicat sau poate fi imbunatatit. (...) Vor veni si ne vor da solutii", a afirmat Citu.



In raportul elaborat de staff-ul FMI dupa discutiile…