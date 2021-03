Stiri pe aceeasi tema

- „Pana nu dam șansa tururor romanilor sa se vaccineze nu putem introduce acest document. Asta ar crea o discriminare. Unii pot spune ca nu s-au putut vaccina, ca nu au fost vaccinuri. Deci pana nu luam toate persoanele sa se vaccineze, cred ca asta e o discuție care nu are sens in acest moment”, a declarat…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, se considera unul dintre cei mai transparenți premieri din istoria Romaniei. Subiectul a fost adus in discuție cand a discutat despre datele publicate de ministerul Sanatații, Vlad Voiculescu. „Zonele unde se pot infecta oamneii ar fi la restaurante. Sunt mai…

- Declarații contradictorii la nivel inalt pe tema certificatelor de vaccinare. In timp ce ministrul Economiei, Claudiu Nasui spune ca lucreaza la niște ințelegeri bilaterale, inclusiv cu Grecia, premierul Florin Citu anunța ca niciun ministru nu are mandat pentru așa ceva.

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, ca nu i-a cerut nimeni demisia din functie, iar relatia sa cu premierul Florin Citu este una "foarte buna". "Nu se pune problema. Nici nu a fost vreodata in discutie ca cineva din Guvern sa-mi ceara demisia. Nu mi-a cerut nimeni demisia. Cu domnul…