Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul nu vrea sa mai inchida activitatile economice in cazul in care rata de incidenta a cazurilor de COVID este de peste 3 la mie, dar ia in calcul sa introduca pentru evenimente private de genul nunti si botezuri, dar si in restaurante si cafenele…

- Numarul cazurilor de COVID-19 cresc in Romania. Zeci de localitați au depașit pragul critic al infectarilor de 6 la mia de locuitori, astfel autoritațile au reintrodus o parte din restricțiile care au fost impuse pe perioada pandemiei. In ultimele zile au fost inregistrate 2.500 de cazuri noi de coronavirus,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Certificatul verde digital pentru COVID va fi operational de la 1 iulie, potrivit Agerpres. "O sa fie operational si o sa fie exact ca in alte tari, o sa calatoreasca cu certificatul verde, exact in conditiile care sunt scrise acolo. Am avut o intalnire…