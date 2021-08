Cîțu nu vrea reducerea TVA la energie. “Ar fi o soluție permanentă la o problemă temporară. Nu sunt de acord” Reducerea TVA la energie ar fi o soluție permanenta la o problema temporara, a declarat sambata, la Botoșani, premierul Florin Cițu, care a precizat ca nu poate fi de acord cu astfel de modificari ale sistemului fiscal. Propunerea a venit din partea furnizorilor de energie. “Avem soluția de a aduce mai aproape implementarea legii consumatorului […] The post Cițu nu vrea reducerea TVA la energie. “Ar fi o soluție permanenta la o problema temporara. Nu sunt de acord” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

