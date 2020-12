Premierul Florin Citu a anuntat, luni, ca nu vor fi taiate salariile angajatilor din sectorul public in anul viitor, acestea urmand sa fie mentinute la nivelul celor din decembrie 2020 pana va fi definitivata o analiza asupra legii salarizarii. ‘In ceea ce priveste angajatii din mediul bugetar, am spus-o, o repet si o voi spune tot timpul: nu sunt adeptul taierii salariilor, nu vot fi taiate salariile. In acest moment analizam daca legea in vigoare este eficienta, privind salariile din domeniul public, ca au aparut tot felul de anomalii si exceptii in momentul in care aceasta lege a fost aprobata.…