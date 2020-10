Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor nu are in vedere o majorare a taxelor nici in acest an si nici in anul urmator, pentru ca are deja solutii de finantare a cheltuielilor care sunt necesare in aceasta perioada, a declarat joi ministrul Finantelor, Florin Citu. "Nu crestem taxele. Am spus: nu vom creste taxele in…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, rezultatele unei emisiuni de titluri de stat pe pagina proprie de Facebook, inainte ca rezultatele licitației sa fie anunțate oficial de catre BNR, ori de catre Ministerul Finanțelor, sau ca datele sa fie transmise prin intermediul portalurilor Bloomberg…

- Un proiect de lege depus de cinci parlamentari PSD, in frunte cu președintele Marcel Ciolacu, prevede acordarea cadrelor didactice un stimulent de risc de 2.000 de lei lunar pe durata starii de alerta și a starii de urgența. Totodata, proiectul prevede ca personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, i-a invitat pe parlamentari, in special pe cei care au inițiat legea dublarii alocațiilor pentru copii, sa-și doneze veniturile la bugetul de stat. Cițu i-a acuzat pe social-democrați de populism și a precizat ca alocațiile vor fi dublate, dar ca acest lucru va fi…

- Ministerul Finanțelor a operat modificari fața de varianta de proiect, in ordonanța celei de-a doua rectificari bugetare din acest an au aparut modificari ale cifrelor chiar de la inceput. Pe anexa privind bugetele ministerelor apar, de asemenea, modificari. Au primit mult mai mulți bani decat s-a anunțat…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, il acuza pe ministrul Finanțelor ca nu a elaborat, din luna mai și pana acu,. normele de aplicare pentru Legea amanarii la plata a chiriilor pe perioada starii de urgența. Calin Popescu-Tariceanu a scris pe rețeaua de socializare a partidului ca “Legea 62/2020,…