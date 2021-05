Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, la Digi24, ca iși ia angajamentul ca statul sa nu naționalizeze pilonul doi de pensii. „Ce pot sa promit eu este ca nu vom face ca PSD, o alta OUG sa incerce sa nationalizeze Pilonul II de pensii. Asta da, m-am angajat, nu vom nationaliza pilonul II de…

- Premierul Florin Citu afirma ca Romania si-a asumat mai multe reforme radicale pentru a obtine finantare din partea Comisiei Europene prin Programul National de Redresare si Rezilienta. Citu vorbeste deja despre plecarea sa de Palatul Victoria, afirmand ca vrea ca reformele sa fie ireversibile, indiferent…

- Romania a ajuns la un acord cu oficialii Comisiei Europene privind noua reforme majore care vor fi incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in urma discutiilor de la Bruxelles dintre cele doua parti, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Premierul Florin Cițu a explicat joi, la revenirea de la Bruxelles, unde a discutat cu oficialii europeni despre planul Romaniei de accesare a fondurilor PNRR, care sunt garanțiile pe care le-a oferit. „Am prezentat Comisiei Europene obiectivele noastre privind reforma, economia și modul in care PNRR…

- Premierul Florin Cîțu susține ca în cadrul vizitei sale la Bruxelles, PNRR a fost foarte bine primit de Comisia Europeana. "Ati vazut remarca doamnei Ursula von der Leyen ca România face progrese în ceea ce priveste reformele", a afirmat premierul la finalul ședinței…

- Negocieri la Bruxelles privind Planul Național de Redresare și Reziliența Foto. gov.ro Premierul Florin Cîțu are și astazi la Bruxelles programate întâlniri cu oficiali europeni pentru susținerea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliența. Seful executivului…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca reprezentanții Comisiei Europene susțin eliminarea MCV la finalul acestui an. Romania va lua masurile care sunt necesare in prima jumatate a anului, a precizat...

- Planul National de Redresare si Rezilienta va fi discutat azi in Parlament. Planul National de Redresare si Rezilienta, prin care Romania ar urma sa primeasca 30 de miliarde de euro de la Comisia Europeana, ajunge azi in parlament. Pentru inceput, acesta va fi prezentat in comisia de resort, unde ministrul…