- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca preturile la energie nu vor fi plafonate si a subliniat ca Romania are nevoie de independenta energetica. ‘Exista o ingrijorare in spatiul public care se accentueaza in ceea ce priveste preturile la energie, in special pentru ca vine sezonul de iarna – plata…

