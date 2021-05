Ciţu: Nu vom creşte taxe şi nu vom introduce taxe noi ”Suntem in al doilea an in care nu s-a intamplat nimic cu Codul fiscal si va ramane asa. Eu am promis (…) ca nu vom modifica Cosul fiscal, nu vom creste taxe si nu vom introduce taxe noi. Asa va ramane si anul acesta”, a anuntat, marti, premierul Florin Citu. Acesta a precizat ca discutia despre cuantuul salariului minim va fi purtata atat cu cei care platesc acest salariu, cat si cu cei care il primesc, urmand a fi mai multe runde de discutii. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

