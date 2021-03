Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu da asigurari ca Romania nu va ajunge in lockdown, dar ii indeamna pe romani sa respecte masurile de protectie, pentru „a trece cu bine” peste aceasta perioada de pandemie. El mentioneaza, totodata, ca in perioada urmatoare, numarul persoanelor imunizate zilnic anti-COVID va…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata, intr-o postare pe Facebook, ca Romania nu va ajunge din nou in lockdown din cauza pandemiei de coronavirus, precizand totodata ca numarul paturilor din spitale a crescut. Postarea integrala a lui Florin Cițu pe Facebook: Am participat la ședința tehnica de la…

- Florin Cițu se adreseaza romanilor dupa ce in ultimele 24 de ore a fost inregistrat un record de cazuri la terapie intensiva. El le da asigurari romanilor ca țara noastra nu va intra in lockdown. „Am participat la ședința tehnica de la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a ma asigura ca…

- “Daca ne uitam la cifre versus perceptie, Romania a trecut prin aceasta criza, care continua, nu s-a terminat, mai bine decat se asteptau oricine, decat estimarile noastre, decat estimarile oricui si asta datorita faptului ca a fost un mix. Masurile au venit la timp, dar in acelasi timp si in economie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca a fost luni o sedinta la sediul MAI a grupului tehnico-stiintific in care a fost discutata aparitia noii tulpini de SARS-CoV-2 in Romania. Acesta a adaugat ca, in acest moment, nu sunt prefigurate noi restrictii, insa a indemnat oamenii sa respecte…

- Capacitatea de vaccinare anti-COVID in Romania crește zilnic Foto: captura video (www.facebook.com/RO-Vaccinare) Capacitatea de vaccinare anti-COVID în România crește zilnic, scrie premierul Florin Cîțu într-o postare pe internet. Acesta precizeaza ca, în…

- Vicepresedintele Comitetului national privind vaccinarea impotriva COVID-19, Andrei Baciu, afirma ca, in curand, Romania va ajunge la un ritm de vaccinare anti-COVID-19 de 20.000 de persoane pe zi, el subliniind ca numarul va creste pe masura ce alte vaccinuri vor primi autorizatia si pe masura ce…

- Prim-ministrul Florin Citu le transmite romanilor ca Sarbatoarea Craciunului este intampinata cu speranta si incredere ca aceasta perioada dificila va fi depasita cu bine si subliniaza ca in aceste zile trebuie respectate masurile de protectie. "Intampinam Sarbatoarea Craciunului cu speranta…