Cîțu: Nu voi înșela încrederea cu care am fost învestit Premierul desemnat Florin Citu a declarat, miercuri, ca nu va insela increderea cu care a fost investit si va face tot ce va putea pentru indeplinirea obiectivelor: trecerea cu bine peste criza din sanatate si repornirea economiei. „Stimati colegi senatori si deputati, colegi, membri ai Guvernului, dragi romani, de astazi Romania va avea prim ministru si guvern cu puteri depline. Vreau sa va asigur de la inceput pe toti ca nu am sa insel increderea cu care voi fi investit de dumneavoastra, prin intermediul Parlamentului. Eu, ca viitor prim ministru, si tot Guvernul Romaniei ne vom face datoria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

