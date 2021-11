Cîțu: „Nu sunt de acord cu testarea gratuită a celor care nu vor să se vaccineze” Premierul demis și președintele PNL, Florin Cițu, susține ca nu sprijina inițiativa ca persoanele nevaccinate sa fie testate gratuit de stat, nici macar pentru o perioada de doua luni. „Nu sunt de acord: cei care nu s-au vaccinat trebuie sa se testeze, dar nu pe banii celor de la buget. Nu sunt de acord și Partidul Național Liberal nu este de acord, ca principiu: cei care nu se vaccineaza sa se testeze pe costurile sistemului de sanatate public din Romania este inadmisibil”, a transmis Cițu/ Intrebat daca nu ar fi de acord nici macar pentru o perioada limitata, cum este cea de doua luni, avansata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

