Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care sunt refuzați de banci atunci cand depun cereri pentru amanarea plații ratelor, vor putea sesiza abuzurile pe un portal special, a declarat, luni, ministrul de finanțe, Florin Cițu, intr-un interviu pentru RFI. „Luni lansam la Ministerul Finanțelor Publice un portal, unde cetațenii romani…

- Plata ratelor se poate suspenda, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pe o perioada de pana la 9 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, a declarat, joi seara, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In sedinta de Guvern a fost aprobata Ordonanta de…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat la Digi24 ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci. „Este o decizie a…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca poate este momentul sa discutam despre o etapizare a majorarii pensiilor, in contextul in care economia afectata de coronavirus n-ar putea sustine o majorare cu 40% din toamna. El a precizat ca ramane de vazut la rectificarea bugetara si totul depinde de…

- Economia Romaniei va avea nevoie, daca ultimele estimari privind cresterea economica in Uniunea Europeana se adeveresc, de un pachet substantial de resurse financiare, de cel putin 1% din PIB, spune Florin Citu, ministrul de finanțe, fost premier desemnat, autoretras. „Daca estimarile facute in aceste…

- Banii pentru majorarea pensiilor sunt in buget, a declarat, luni, ministrul propus al Finantelor Publice, Florin Citu, mentionand ca ar fi preferat sa plateasca pensiile marite de la 1 ianuarie, asa cum s-a intamplat cu salariile din sectorul public. "Ministerul Finantelor se ocupa cu…

- Sorin Roșca Stanescu Astazi ministrul Finanțelor, Florin Cițu era așteptat la Parlament. Pentru a raspunde, in fața comisiilor de specialitate reunite, pentru ritmul accelerat și dobanzile mari la care a indatorat statul roman. Nu s-a prezentat. Le-a dat cu tifla parlamentarilor. A ținut in schimb o…

- Sorin Roșca Stanescu Se intra in linie dreapta. In sesiunea parlamentara gata convocata exista intenția ferma de a se amputa pensiile speciale. Dar nebunia este totala. Pentru ca o pensie e mai speciala decat alta. Iar confuzia este in mod abil amplificata. Ce se va taia și cum se va taia va fi neconstituțional.…