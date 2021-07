Inițial, premierul a spus ca invațamantul și sanatatea nu sunt domenii prioritare ale guvernarii. Țara are nevoie de proști, pentru ca numai in fața lor Cițu și celelalte rebuturi se pot impune. Nu-i poți arata unui deștept ca ești mai sus decat el in orice ierarhie, pe cand unui creieraș apos, facut din carne tocata, […] The post Cițu nu mai e sigur ca știe ce vrea first appeared on Ziarul National .