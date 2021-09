Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Berceanu, fostul comisar general al Garzii Naționale de Mediu, a declarat, marți, intr-o emisiune la Europa FM ca demiterea sa ar putea avea legatura cu presupuse presiuni la adresa premierului Florin Cițu, dupa ce a sesizat la Parchete infracțiuni grave de mediu. „Probabil aici a inceput marea…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, in cadrul unei conferințe de presa la Sinaia ca nu l-a demis pe Octavian Berceanu de la șefia Garzii de Mediu, ci i-a fost retras sprijinul politic dupa ce USR PLUS a ieșit de la guvernare. Premierul a amintit și de cazul prefectului Capitalei Traian Berbeceanu…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca nu l-a demis pe Octavian Berceanu de la șefia Garzii de Mediu, acesta fiind schimbat ca urmare a ieșirii USR PLUS de la guvernare. Premierul a precizat ca atribuțiile acestuia au fost preluate de adjunctul sau, Alexandru Lucian Vasile, care este fiul primarului…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, demis de premierul Florin Cițu. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu (USR PLUS), a fost demis, luni, din funcție de premierul Florin Cițu. Decizia fost publicata in Monitorul Oficial. „La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Octavian Alexandru Berceanu…

- Clotilde Armand, primarul USR PLUS al Sectorului 1, a comentat inlocuirea lui Octavian Berceanu din fruntea Garzii de Mediu in baza unei decizii a premierului Florin Cițu. ”Wow, inlocuitorul este fiul unui primar PNL din județul Calarași”, a spus Armand. Clotilde Armand a scris un mesaj pe…

- In luna martie a acestui an a fost numit comisar general adjunct al Garzii de Mediu.Alexandru Lucian Vasile, comisar general adjunct la Garda de Mediu, il inlocuieste pe Octavian Berceanu la sefia institutiei dupa demiterea sa de catre premierul Florin Citu.Alexandru Lucian Vasile este presedintele…

- Alexandru Lucian Vasile, comisar general adjunct la Garda de Mediu, îl înlocuiește pe Octavian Berceanu la șefia instituției dupa demiterea sa de catre premierul Florin Cîțu pe motiv ca era propus de USR-PLUS. Alexandru Lucian Vasile este președintele TNL Calarași și fiul primarului…

- In continuare Sectorul 1 al Capitalei este plin de gunoaie, la aproape trei luni de la izbucnirea conflictului dintre primarul Clotilde Armand și operatorul de salubritate Romprest. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, spune ca nu a mai vazut niciodata orașul atat de murdar și nu crede ca situația…