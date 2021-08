Premierul Florin Cițu a vorbit, sambata, intr-o declarație de presa de la Palatul Victoria, despre evenimentul petrecut in SUA. “A ramas in discuție greșeala mea. vreau sa clarific anumite aspecte. In romania, in legislație pentru președinte, premier, demnitari nu se face cerere pentru ORNISS. Nu am adus in discuție acest eveniment in discuțiile cu președintele. Știu ca un coleg i-a aratat domnului Orban hartia care a aparut acum in spațiul public, deci banuiesc ca știa”, a spus Florin Cițu.