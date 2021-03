Cîţu: Nu e niciun proiect pe masa Guvernului privind vaccinarea obligatorie Prim-ministrul Florin Citu a afirmat ca pe masa Guvernului nu exista niciun proiect privind vaccinarea obligatorie, intrebat ce mesaj transmite celor care au participat, duminica, la un protest contra vaccinarii si a portului mastii desfasurat duminica in Capitala.



"Mesajul era foarte clar si chiar persoanele respective au spus ca sunt pentru vaccinare, doar ca nu vor o vaccinare obligatorie. Niciodata nu am spus ca vaccinarea o sa fie obligatorie, deci nu prea...Am inteles, dar nu e niciun proiect pe masa Guvernului de vaccinare obligatorie... Foarte bun mesajul celor 1.000 de persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

