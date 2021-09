Premierul Florin Cițu a declarat ca nu demisioneaza inainte de ședința de marți din Parlament in care se va vota moțiunea de cenzura a PSD, in condițiile in care acesta era unul dintre scenariile vehiculate in spațiul public. Intrebat daca va demisiona la inceputul saptamanii viitoare din fruntea Guvernului, Cițu a raspuns: „Se spun multe prostii in spațiul public, noi avem multe lucruri de facut pentru romani”. In spațiul public a fost vehiculata varianta demisiei premierului Florin Cițu chiar inainte de ședința din Parlament. Prin demisie, Cițu ar putea fi propus din nou pentru funcția de premier…