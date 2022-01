Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat, joi, ca nu este de acord cu renegocierea PNRR, asa cum intentioneaza cei de la PSD, el precizand ca si atunci cand s-a format coalitia s-a stabilit ca nu se va reveni asupra acestui Plan National de Regresare si rezilienta. Citu a explicat ca o renegociere a…

- Presedintele PNL, Florin Citu, nu este de acord cu renegocierea Planului National de Redresare si Rezilienta, in contextul in care, recent, ministrul Muncii a cerut schimbarea plafonului de 9,4% din PIB pentru pensii, prevazut in proiect. Liderul PNL sustine ca renegocierile ar insemna „sa aruncam la…

- Ministrul Muncii, social-democratul Marius Budai, a declarat ca mentinerea unui procent de 9,4 din Produsul Intern Brut pentru bugetul de pensii, asa cum Romania a negociat in PNRR, i-ar mentine „saraci” pe pensionarii romani. In acest context, Budai anunta ca PSD sustine renegocierea de catre Guvern…

- „Noi, cand ne gandim la ce se intampla pe viitor, ne gandim sa ridicam nivelul de trai al cetatenilor romani sau cel putin asa trebuie sa faca un guvern responsabil. Cum, daca tu iti asumi pentru 70 de ani de acum incolo - scrie in PNRR, si nu am scris eu - acest procent de 9,4? Cu siguranta trebuie…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, luni seara, ca alocarea a mai putin de 7% din PIB pentru investitii in bugetul pentru anul viitor reprezinta un compromis, afirmand ca “vom vedea daca PNL va accepta sa mearga si cu acest compromis mai departe in aceasta coalitie”. “Este un compromis. Vom vedea…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a declarat sambata, la Digi24, ca o renegociere a PNRR la Comisia Europeana, in acest moment, ar insemna „o intoarcere la zero, o blocare a programului”, mentionand ca un astfel de demers ar putea fi posibil in 2023. Totodata, spune liderul USR, o renegociere a programului…

- PNL va reface coaliția cu USR pentru a avea premierul, altfel PSD vrea el sa dea premierul daca va intra la guvernare. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca nu se poate realiza o coalitie de guvernare fara compromis si ”nu va fi nicio problema sa gaseasca USR o solutie de a merge mai departe alaturi…