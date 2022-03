Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat, marti, la Buzau, ca liberalii doresc in continuare ca investitiile sa fie la un nivel ridicat si se vor lupta, astfel incat procentul de 7% din PIB prevazut in Programul de guvernare sa fie alocat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Intrebat cum comenteaza avertismentul președintelui PSD in legatura cu declanșarea anticipatelor daca PNL iese de la guvernare, Florin Cițu a afirmat ca, pentru acest lucru, Marcel Ciolacu „ar trebui sa vorbeasca cu președintele Romaniei, ca el are decizia. In 2020 a fost un vot pentru Dreapta in Romania.…

- Florin Cițu a vorbit luni seara, la Digi24, despre atacul PSD pe rețelele sociale la adresa sa. „Sunt foarte onest, transparent, vreau sa mi sa spuna foarte clar in ce direcție mergem. Daca mergem impreuna” a spus președintele șeful liberalilor. „PNL este cel care a inchis ochii. Nu avem in in programul…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, luni, ca alocarea a 7% din PIB pentru investitii, "o restanta fata de PNL" in programul de guvernare, va fi din nou discutata in coalitie."In acest moment, exista o restanta fata de PNL. Acea restanta este 7% din investitii. Pentru ca nu am vazut…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a afirmat, luni, ca PNL va face o evaluare a stadiului pregatirii reformelor din PNRR pentru a vedea cum sunt cheltuiți banii, deoarece exista o restanța la programul de guvernare, cei 7% alocare pentru investitii.

- Intrat la guvernare cu scopul marturisit de a scoate Romania din criza intr-o perioada foarte grea, PSD nu pare sa se bucure de recunostinta din partea partenerului de guvernare. PNL are propriile planuri si nu-si menajeaza deloc partenerul. Florin Citu, ca presedinte al partidului, isi ia in serios…

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca alocarea unui procent din buget mai mic de 7 pentru investitii reprezinta "un compromis" din partea PNL si arata ca partidul trebuie sa decida daca face sau nu un astfel de compromis. "Am cerut in coalitie sa se respecte programul de guvernare. Nu ma intereseaza…

