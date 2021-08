„Intr-o economie de piata, si asta e partea cea mai frumoasa intr-o economie de piata, oferta este abundenta.Nu suntem ca in comunism, cu un singur pret la paine. De aceea painea are mai multe preturi, ca orice alte produse. Eu am fost foarte onest si v-am spus despre mine", a declarat, Florin Cițu, marți.Reamintim ca, inițial, cand a fost intrebat de jurnaliști cat costa o paine, premierul a spus ca nu mananca paine.