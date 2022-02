Cîțu neagă un posibil acord cu FMI „cât timp PNL va fi la Guvernare”. De ce nu susține un nou împrumut Președintele PNL neaga un posibil acord cu Fondul Monetar Internațional și susține ca partidul sau a dovedit deja ca poate obține finanțare „in cele mai grele condiții”. „Am vazut ca sunt discutii, nu stiu exact, ideea este ca ceea ce pot sa le spun romanilor este ca, atata timp cat PNL va fi la guvernare, nu va exista un acord cu FMI”, a declarat Citu miercuri, la Parlament. Liberalul a adaugat ca au existat alternative chiar și in contexte mult mai dificile decat cel traversat in prezent de Romania. „Am demonstrat ca ne putem finanta in cele mai compolicate conditii, nu vom accepta un acord… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

