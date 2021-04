Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a transmis, joi, cu prilejul Zilei Veteranului de Razboi, recunostinta fata de sacrificiile si devotamentul celor care au facut o prioritate din slujirea drapelului national, aratand ca eroismul lor reprezinta un exemplu, potrivit Agerpres. "Ne sarbatorim,…

- „Ziua de 29 aprilie o dedicam veteranilor de razboi, de fiecare data cu sentimentul ca faptele lor de arme, curajul cu care au luptat pe front reflecta profilul unor generatii pentru care datoria implinita fata de tara si popor reprezenta un gest de onoare suprema.Cei pe care inca mai avem privilegiul…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații. „In fiecare an, la 29 aprilie, in Romania este sarbatorita Ziua Veteranilor de Razboi, ca semn de recunoastere a datoriei implinite fata de tara pe campul de lupta. Veteranii de razboi reprezinta expresia vie a…

- „Ne sarbatorim, astazi, veteranii de razboi, in semn de recunoștința pentru toți militarii romani care au luptat, in istoria Romaniei, pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a țarii noastre. Pentru noi, toți, eroismul veteranilor de razboi reprezinta un exemplu. Intr-o zona in care provocarile…

- Prim ministrul Florin Citu a declarat, vineri, de Ziua Fortelor Terestre din Romania, ca ii admira pe militarii si pe oamenii care compun intregul personal civil al celui mai numeros corp al Armatei Romane. Iata continutul integral al mesajului transmis de premeir:"Astazi marcam Ziua Fortelor Terestre…

- Din aceasta saptamana, fiecare erou din localitatea Berca ucis pe campul de lupta are un stejar care-i va purta numele. Puieții au fost plantați, luni, in apropierea Manastirii Ra-tești. Inițiativa aparține reprezentanților Garnizoanei Buzau și se inscrie in programul manifestarilor desfașurate cu…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, spune ca discuția despre constituirea grupului de lucru pentru verificarea raportarii deceselor de Covid este „ridicola” și ca premierul Florin Cițu a fost informat despre inființarea acestui grup de lucru. „Mai intai ca e ridicola toata discutia. Cand…

- Mesajul DSP Alba cu prilejul Zilei Mondiale a Sanatații: ”Doar cu incredere, speranța și recunoștința reciproca putem izbandi” Ziua Mondiala a Sanatații, marcata simbolic la data de 7 aprilie, ne gasește in acest an in plin ”razboi” cu virusul Sars-Cov-2, un ”razboi” greu, cu multe victime, dar din…