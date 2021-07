Premierul Florin Citu a afirmat, marti, ca rezultatele obtinute de sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Tokyo ar trebui sa reprezinte un motiv de bucurie, in contextul in care competitia se desfasoara intr-un moment dificil, din cauza pandemiei de COVID-19. "Ne bucuram pentru tot ceea ce fac sportivii nostri (...). Trebuie sa ne aducem aminte ca aceasta olimpiada a venit intr-o situatie dificila, de pandemie, conditiile sunt dificile, sunt mai multe lucruri care trebuie sa fie luate in calcul, dar eu ii felicit pe toti", a declarat Citu la Digi 24. Intrebat cum comenteaza disputa dintre…