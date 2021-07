Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de o luna exista nemulțumiri legate de modul in care ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, iși desfașoara activitatea in cadrul ministerului. De altfel, chiar ieri a avut loc o discuție intre premierul Florin Cițu și liderul PNL Ludovic Orban legata de o posibila remaniere in acest guvern.Ar…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern ca a transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, in care propune preluarea interimatului de catre premier. „Avem proiecte intarziate la Ministerul Finanțelor, legate de fonduri…

