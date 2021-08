The Weeknd lanseaza single-ul “Take My Breath”

The Weeknd lansează single-ul foarte așteptat „Take My Breath”, prima piesa de pe viitorul său album, așa cum a fost anunțat în interviul copertii GQ, săptămâna aceasta. Piesa exemplifică abilitatea lui The Weeknd de a-și evolua, în mod constant, sunetul și priceperea de a povesti prin muzica sa. Lansarea… [citeste mai departe]