Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, liberalul Florin Cițu, a declarat luni, 30 mai, ca daca celor de la PSD „le pasa de romani”, atunci ar trebui sa dea Ministerul Finantelor celor de la PNL „si veti vedea ca si inflatia si dobanzile vor scadea”.Florin Citu i-a criticat pe social-democrati si le-a reprosat dobanzile…

- „PNL a venit cu doua linii rosii in aceasta coalitie, una cota unica si a doua sa avem investitii la 7% din PIB. La cea cu investitii la 7% din PIB inca se mai lucreaza, inca nu suntem acolo. In PNL nu s-a discutat despre impozitarea progresiva. Cred ca orice membru al PNL va va spune ca nu s-a discutat…

- ”Este pentru prima oara, in 12 ani, cand deficitul creste fata de aceeasi luna a anului precendent. Este un deficit foarte mare pentru luna martie, de 6 miliarde de lei si vine in contextul in care, totusi, nu s-au restituit banii companiilor, pe primele trei luni de zile, aproape 2 miliarde de lei…

- Al doilea om in stat, președintele Senatului, Florin Cițu, susține ideea ca Romania sa furnizeze armament Ucrainei și este de parere ca Rusia ar trebui sancționata mult mai dur decat este in prezent. „40 reprezentanti ai statelor au discutat la baza Ramstein si decizia a fost de a sustine si cu armament…

- Amenzile pentru necompletarea formularului PLF, la intrarea in Romania, se anuleaza. Legea a fost votata de Senat. Amenzile contraventionale pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania se anuleaza, a stabilit luni plenul Senatului, prin adoptarea in unanimitate a unei propuneri legislative…

- Despre dobanzile mari la care se imprumuta statul, acuzatie facuta de liderul PNL Florin Citu, ministrul Finantelor a spus: ”Romania se imprumuta la dobanzile pe care le-a stabilit prin strategia fiscal bugetara, si as vrea sa observati ca se imprumuta la doua puncte procentuale sub inflatie”. Ministrul…

- Florin Citu, presedinte al PNL si al Senatului, a precizat ca liderii Coalitiei asteapta sa vina de la Guvern ultimele modificari ale Legii offshore, astfel incat sa treaca de Parlament repede initiativa legislativa. Potrivit lui Citu, liderii s-au inteles ca statul sa ia circa 60% din venituri, in…

- Proiectul privind mobilizarea cetațenilor in starea de criza pe care Guvernul vrea sa o adopte cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare, va fi votat in Parlament chiar in cursul aceleiași saptamani, a anunțat președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu. El a mai confirmat ca proiectul, care modifica…