Cîţu: Miniştrii nu vor primi bani la rectificare dacă nu fac reforme Premierul Florin Citu a afirmat ca ministrii care nu vor face reforme in companiile de stat cu pierderi nu vor primi bani la rectificarea bugetara pentru a avea cheltuielile acoperite pana la finalul anului, avand in vedere tinta de deficit asumata la inceputul acestui an.



"Reforma companiilor de stat. In buget, eu am inclus bani pentru anumite companii cu pierderi, presupunand ca vor face o reforma si vor reduce chetuielile, suntem in luna iunie, in curand. (...) Nu s-a facut asa ceva. Eu le spun colegilor din Guvern ca nu vor primi acei bani la rectificare pentru a avea cheltuielile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

