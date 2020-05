Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat marți, intrebat in legatura cu majorarea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie, ca va prezenta mai multe scenarii de lucru in interiorul Guvernului, urmand a fi luata o decizie politica in legatura cu majorarea pensiilor.

- "Nu eu am informatiile despre modul cum arata acum bugetul pentru toate capitolele importante. Din punctul meu de vedere, nu doar pentru ca legea e clara, nu am toate informatiile referitoare la incasarile la buget. Ministerul Finantelor are temeiul sa propuna un lucru sau altul. Decizia la…

- Ludovic Orban a precizat ca obiectivul Guvernului pe care il conduce este sa majoreze pensiile, incepand din luna septembrie, dar ca Ministerul Finantelor va face un raport si in baza acestuia va fi luata decizia finala. CRESTEREA PENSIILOR in etape. Planul de ultima ora al Guvernului Orban…

- Ministrul Finantelor, cat si ministrul Muncii, Violeta Alexandru, au declarat ca banii pentru cresterea pensiilor sunt cuprinsi in buget, dar trebuie urmarita evolutia pandemiei de COVID 19 si a deficitului bugetar cauzat de aceasta, fiind inca prea devreme pentru a putea spune sigur daca marirea…

- MAJORARE PENSII. Guvernul, trei scenarii pentru cresterea pensiilor. Potrivit surselor Romania TV exista trei variante pentru cresterea pensiilor: 1. majorarea cu 20% de la 1 septembrie 2. amanarea majorarii pentru anul urmator 3. amanarea majorarii cu 20% de anul urmator.…

- Ministerul Finantelor din R. Moldova va aloca din Fondul de Rezerva al Guvernului 36,028 milioane lei catre Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale pentru procurarea echipamentelor de protectie cu scopul prevenirii si controlului infectiei cu COVID-19.

- Cresc sau nu pensiile romanilor cu 40% din septembrie? Este intrebarea la care ministrul de Finanțe, Florin Cițu, nu poate spune nici da, nici nu, ci doar vom vedea la rectificarea bugetara. Ministrul de Finanțe a reiterat ca totul depinde de execuția bugetara, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a explicat ca, in opinia sa, creșterea punctului de pensie cu 40% se poate face și mai devreme de 1 septembrie, asta pentru ca banii sunt prinși in buget. Cițu nu a precizat o data la care s-ar putea face creșterea explicand ca aceasta va fi o decizie luata la nivelul…