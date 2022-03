Cîţu: Ministerul Finanţelor a plătit astăzi pentru un împrumut o dobândă de 6,53%, cea mai mare dobândă din 17 decembrie 2012 “MF a platit astazi pentru un imprumut o dobanda de 6,53%. Cea mai mare dobanda din 17 decembrie 2012 si pana astazi. Increderea se castiga greu si se pierde foarte usor”, a scris Citu. In urma cu o saptamana, el avertiza ca ca Romania s-a imprumutat la cea mai mare dobanda din ianuarie 2013 si pana in 3 martie. Citu a sustinut in repetate randuri ca exista o crestere a costului la care se imprumuta statul roman, afirmand ca solutiile trebuie sa vina de la cei care sunt platiti de cetateni sa vina cu solutii si sa ne arate in ce directie mergem. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Sunt trei mari prioritati ale Guvernului, in aceasta perioada, in primul rand starea economica, daca nu ai o economie sanatoasa, daca nu gestionezi bine economia, degeaba vrei sa faci, sau incerci sa ai si alte obiective pentru ca nu o sa poti sa le duci la indeplinire. Trebuie sa ne concentram ca…

- Președintele Senatului și al PNL, Florin Cițu, trage un semnal de alarma și arata ca Romania s-a imprumutat la o dobanda de 6,09%, cea mai mare dobanda din 2013 și pana astazi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- ”Romania considera necesar si a condamnat ferm actiunile Rusiei in Ucraina, prin vocea presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, ne exprimam solidaritatea fata de Ucraina si Rusia trebuie sa suporte consecintele acestei agresiuni, acestei invazii ilegale”, a spus presedintele Senatului. Florin Citu…

- Scopul crearii bancilor nationale de dezvoltare in Romania este abordarea directa a disfunctionalitatilor pietei financiare iar printre beneficiarii acestora se vor afla atat companii cat si primarii, universitati si institute de cercetare, susține Ministerul de Finanțe. Ministerul Finantelor a elaborat…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in decembrie 2021, de 1.262.318, cu 3.508 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 63,97% dintre acestea in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF). Din…

- ”Vestile negative din economie se tin lant: crestere economica mai mica si preturi mai mari. Comisia Europeana a redus prognoza de crestere economica pentru 2022 la 4,2% fata de 5,1% nivelul prevazut in prognoza de toamna. Ingrijorator este faptul ca bugetul a fost construit pe o prognoza de 4,6%, iar…

- Brașovenii interesați sa (re)investeasca in titluri de stat Tezaur pot face acest lucru incepand de astazi, 7 februarie, la dobanzi de pana la 5,35 la suta, cele mai mari de la lansarea programului, dupa cum afirma Ministerul Finanțelor. Titlurile de stat din noua ediție a programului Tezaur au maturitați…

- La nivelul lunii noiembrie 2021, din totalul de 1,102 milioane de companii active, au depus bilantul doar 768.367 de societati comerciale active. „Trebuie sa avem o corelare mai buna intre Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei in ceea ce priveste bilantul anual depus de catre companiile active.…