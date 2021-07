Ministerele care nu au cheltuit, in primul semestru, banii pe care i-au cerut trebuie sa vina cu argumente solide ca executia bugetara se va imbunatati in urmatoarele 6 luni, a transmis, luni, prim-ministrul Florin Citu. "Cum am promis, rectificarea bugetara incepe cu o analiza a executiei bugetare pentru fiecare minister in parte. Articolul 56 (1) - Pana la data de 25 iulie 2021, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate transmit la Ministerul Finantelor o analiza a executiei…