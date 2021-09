Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca se considera Superman, joi seara, Cițu a negat razand., la o saptamana de cand a postat clipul in care il intruchipeaza pe Superman. „Este un mod de a comunica altfel, nu e o tragedie. Lipsa simțului umorului mi se pare o problema, sa fii incleștat mi se pare trist”, a declarat premierul…

- Ludovic Orban l-a criticat pe Florin Citu, pentru faptul ca s-a postat pe Instagram drept „Superman”, dupa ce a aruncat tara in criza, iar romanii sunt loviti de scumpirile uriase la energie si alimente. „Ce m-a frapat foarte tare e ca l-am vazut ieri, mi se pare, Superman. Cred ca aici e totusi nevoie…

- Pe net a aparut un filmuleț reprezentandu-l pe Florin Cițu in rolul Joker, de aceasta data in rol de personaj negativ, dupa ce premierul a postat joi pe Instagram un film care in prezinta in rolul salvatorului Superman.Personajul din filmul Joker, in regia lui Todd Phillips, este un individ ignorat…

- Liderul USR-PLUS a reacționat dupa ce premierul Florin Cițu a postat pe pagina sa de Instagram un filmuleț animat in care il intruchipa pe Superman. Dan Barna și-a ironizat colegul de breasla, inducand ideea ca orice vis frumos se sfarșește dimineața. De asemenea, acesta a negat faptul ca USR ar putea…

- Primul ministru Florin Cîtu a postat pe contul personal de Instagram un videoclip din filmul „Superman Returns”, în care fața eroului principal( Brandon Routh) e înlocuita cu a sa. În postare, premierul a însoțit fotografia cu textul „Tehnologia asta”…