- Executia bugetara la sase luni va fi prezentata public marti, a anuntat premierul Florin Citu, care a precizat ca a primit rapoartele de la ministere si este prima oara, dupa multi ani, cand cheltuielile cu personalul sunt mai mici, ca procent din PIB. ‘De la toate ministerele am rapoartele, executia…

- Premierul Florin Citu a transmis un mesaj pentru ministri, luni, la Constanta, mentionand ca atat timp cat au cerut bani de la buget si si-au facut singuri programarea executiei bugetare, iar acesta nu arata asa cum au facut-o, atunci cineva trebuie sa fie responsabil. "In ceea ce priveste…

- Ministerele care nu au cheltuit, in primul semestru, banii pe care i-au cerut trebuie sa vina cu argumente solide ca executia bugetara se va imbunatati in urmatoarele 6 luni, a transmis, luni, prim-ministrul Florin Citu. "Cum am promis, rectificarea bugetara incepe cu o analiza a executiei bugetare…

- Premierul Florin Cițu anunța, intr-un mesaj publicat luni pe Facebook, ca a inceput analiza execuției bugetare, inaintea rectificarii planificate in luna august. Premierul le atrage atenția miniștrilor care nu au cheltuit banii pe care i-au cerut la inceputul anului și le transmite ca le va cere „asigurari”…

- Social-democratii au pretentia ca prim-ministrul sa explice in fata natiunii pe ce a cheltuit banii imprumutati si care este programul pentru reducerea datoriei publice. Asta in conditiile in care datoria guvernamentala a depasit 50% din Produsul Intern Brut. PSD-istii avetizeaza ca nerespectarea acestei…

- Avand in vedere ca datoria guvernamentala a depasit 50% din Produsul Intern Brut, PSD cere prim-ministrului Florin Citu sa respecte legea si sa prezinte „in cel mai scurt timp” un raport in care sa arate pe ce a cheltuit banii imprumutati si care este programul pentru reducerea datoriei publice.…

- Despre PNRR și proiectele din planul pregatit de Guvernul Cițu, Miron Mitrea spune ca nu ințelege „ce legatura au proiectele cu reziliența, cu pandemia, nu ințeleg de ce nu se duc banii catre firme IMM-uri, și o singura suma, de 600 de milioane de euro, care se duce catre o companie - GSP, care nu…

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, subliniaza, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca ordonatorii de credite trebuie sa mentina o atitudine prudenta in ceea ce priveste volumul cheltuielilor bugetare chiar daca executia din primele patru luni ale anului 2021 continua trend-ul pozitiv inregistrat…