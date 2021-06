Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu ocazia comemorarii a 80 de ani de la Pogromul din Iasi (28-30 iunie 1941). "Marcam, in aceste zile, opt decenii de la una dintre cele mai sangeroase pagini din istoria Romaniei. Ura nedisimulata, violenta atroce, dispretul absolut fata de demnitatea…

- Sase persoane, printre care si patru supravietuitori ai Holocaustului si Pogromului de la Iasi, vor primi titlul de ‘Cetatean de onoare’ al municipiului Iasi, in cadrul manifestarilor prilejuite de comemorarea a 80 de ani de la Pogromul de la Iasi, a anuntat, joi, primarul Mihai Chirica. ‘In cadrul…

- Pentru prima data in istoria sa, Parlamentul Romaniei va organiza, pe 30 iunie, o ședința solemna a camerelor reunite pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iași, din iunie 1941 In urma demersurilor facute in calitate de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor…

