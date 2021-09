Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu le cere membrilor USR PLUS sa se dezica de acțiunile liderilor lor, dupa scandalul de joi din Parlament: „sunt sigur ca intre membrii USR sunt oameni care nu cred ca violența este un mod prin care sa-ți impui punctul de vedere”. „Eu credeam ca suntem la masa cu un partid pro-european, un…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dupa imaginile de ieri din Parlament, cand Florin Roman a fost luat pe sus de parlamentarii AUR și indepartat de la prezidiu, iar acțiunea AUR a fost girata de USR-PLUS. Dan Barna putea sa intervina, sa opreasca scena, dar nu a facut nimic, a subliat Florin Cițu.…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, la Iasi, ca a crezut ca sta la masa cu un partid european, referindu-se la USR PLUS, dar s-a inselat, motivand ca Dan Barna ar fi trebuit sa intervina cu o zi in urma in Parlament si sa nu asiste pasiv cum un liberal a fost bruscat in sala de plen. "L-am vazut…

- Premierul Florin Cițu spune ca liderii USR PLUS au susținut acțiunile membrilor AUR de joi de la citirea moțiunii de cenzura din Parlament, cand aceștia au incercat agresiv sa-l inlature pe vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Roman de la prezidiul plenului reunit, deoarece nu avea dreptul sa…

- Premierul Florin Cițu spune ca liderii USR PLUS au susținut acțiunile membrilor AUR de joi de la citirea moțiunii de cenzura din Parlament, cand aceștia au incercat agresiv sa-l inlature pe vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Roman de la prezidiul plenului reunit, deoarece nu avea dreptul sa…

- Criza politica a atins un nivel maxim in cursul zilei de marți, cand președinții Parlamentului au decis sa transmita informarea cu privire la depunerea moțiunii de cenzura catre Guvern. Conducerea Parlamentului nu a reușit sa se intruneasca nici la a patra incercare de convocare, ședința fiind boicotata…

- Premierul Florin Cițu ar fi solicitat introducerea pe ordinea de zi suplimentara a Programului Național de Investiții Anghel Saligny, care nu are avizele necesare, lucru care a starnit nemulțumirea celor din USR-PLUS, susțin surse guvernamentale pentru Libertatea. Ședința de Guvern a inceput la ora…

- Premierul Florin Citu afirma ca justitia este inca datoare romanilor in privinta aflarii adevarului despre Mineriada din 13-15 iunie 1990. „Au trecut 31 de ani de la una dintre cele mai negre perioade ale istoriei noastre postdecembriste, cand cercuri ale puterii de atunci au invrajbit romani contra…