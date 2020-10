Stiri pe aceeasi tema

- Romania are un atu fata de multe alte tari din regiune, fiind loc pentru reducerea dobanzilor si a rezervelor minime obligatorii, a afirmat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, la B1TV, potrivit Agerpres."Romania are un atu fata de multe alte tari din regiune. Mai este loc ca politica monetara…

- Inflatia nu va creste si dobanzile vor continua sa scada, Romania avand un atu fata de restul Europei, acela ca poate sa impinga economia prin dobanzi, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Inflatia nu va creste si dobanzile vor continua sa scada. Au scazut in fiecare luna anul…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu (PNL), a declarat joi, la Radio Guerrilla, ca anul viitor inflația nu va crește și dobanzile vor scadea.Vezi și: Cum ar putea arata viitorul Guvern (variantele PNL) „Am luat in calcul cele mai negre scenarii pentru anul viitor. Nu vom mai inchide…

- Florin Citu a fost prezent, luni, la evenimentul “Romania emergenta”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti. “Cred ca am trecut foarte usor in societate peste ceea ce inseamna sa intri in indicele FTSE Russell. Echivaleaza cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana pentru ca atunci am avut dintr-o data…

- Investitiile au avut o contributie pozitiva la cresterea economica de 0,4 puncte procentuale in trimestrul al doilea, iar castigul salarial mediu nominal net a crescut in iulie cu 8,1% fata de iulie 2019, insa, pentru a mentine ritmul si a asigura revenirea rapida a economiei, este nevoie ca politica…

- Romania va incheia anul 2020 cu un deficit mai mic decat tarile Uniunii Europene si va fi tara care va evita recesiunea tehnica, a afirmat miercuri seara ministrul Finantelor, Florin Citu, care a precizat, in context, ca nu mai "vede" o iesire pe pietele internationale pentru ca s-a reusit finantarea…

- "Scenariul de baza al BNR, revenire economica din trimestrul III al acestui an! Economia globala trece prin cea mai dura perioada din ultima suta de ani. Șocul suferit de toate economiile este dublu. O criza de sanatate prelungita care s-a transformat intr-o criza economica. Toate…

- Intr-o postare pe pagina de facebook, Florin Cițu susține ca toate țarile vor fi afectate, atat de criza sanitara, cat și de criza economica in urmatoarea perioada. „Scenariul de baza al BNR, revenire economica din trimestrul III al acestui an! Economia globala trece prin cea mai dura perioada din…