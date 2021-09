Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala a transmis, intr-un comunicat, ca OMV Group a prezentat strategia de dezvoltare a companiei in Romania pentru perioada urmatoare, dar si rezultatele activitatii curente, respectiv initiative de responsabilitate sociala. OMV Group si-a exprimat angajamentele de a ramane un…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit joi, 16 septembrie 2021, la Palatul Cotroceni, delegația OMV Group, condusa de Alfred Stern, noul CEO OMV Group. Cu ocazia intrevederii, conducerea OMV Group a prezentat strategia de dezvoltare a companiei in Romania pentru perioada urmatoare,…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu se intreaba de ce DNA „nu-l ia” pe premierul Florin Cițu in scandalul documentului in care lideri PNL sunt instruiți sa faca campanie pentru premier. USR-istul spune ca lui Cițu „i s-a umflat capul de la putere” ca este „un stalinist imbracat in țoale capitaliste” și…

- Gazul natural din Marea Neagra va fi scos probabil la sfarsitul anului 2025 sau in 2026, a declarat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a menționat ca, in prezent, Romgaz negociaza cu ExxonMobil achizitionarea pachetului de 50% din Neptun Deep, cealalta jumatate fiind deținuta de OMV Petrom.…

