Cîţu: Mă aştept la reforme puternice privind DSP-urile, exact după această pandemie Premierul Florin Citu a declarat ca se asteapta la "reforme puternice" in cadrul DSP-urilor, intrucat in activitatea acestora s-au constatat probleme, dar a precizat ca un astfel de proces va trebui sa aiba loc dupa ce pandemia de COVID va trece, intrucat lucrurile nu pot fi schimbate, in acest moment, radical. "Cu DSP-urile e o discutie, ma astept la reforme puternice, exact dupa aceasta pandemie. Pentru ca au fost multe lucruri care nu au functionat ok in ceea ce priveste DSP-urile", a afirmat Florin Citu, joi, la B1Tv, intrebat daca DSP-urile fac ceva in plus fata de anchetele epidemiologice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

