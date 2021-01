Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat vineri ca mesajul transmis de cancelarul german Angela Merkel, in primele zile ale mandatului sau de prim-ministru, este reconfirmarea relatiei speciale, cu caracter strategic, intre Romania si Germania. ''Mesajul transmis de doamna cancelar Angela Merkel, in…

- In cateva zile, in Romania, va incepe campania de vaccinare impotriva infectarii cu noul coronavirus. Primele 10.000 de deoze de vaccin vor fi distribuite in 10 spitale din București și din țara , iar primii vaccinați vor fi medicii și angajații din unitațile spitalicești.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca situația generata de pandemia de coronavirus este in continuare foarte grava, chiar daca numarul noilor cazuri de infectare nu mai crește așa repede. “Numarul infectarilor nu mai creste exponential, dar este in continuare mult prea ridicat. Prin urmare,…

- Situatia legata de coronavirus este in continuare foarte grava in Germania, chiar daca numarul infectarilor nu mai creste atat de repede, a declarat marti cancelarul Angela Merkel, dupa ce liderii federali si de landuri au amanat pana la 25 noiembrie luarea unei decizii privind noi masuri de izolare,…

- Cristian Diaconescu, prim-vicepresedinte al PMP, afirma ca perspectiva partenerilor europeni privind situatia relatiei dintre politic si justitie in Romania este una "foarte complicata" si propune o serie de masuri urgente, care sa repuna justitia din tara noastra pe un fagas "normal si european".…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca, pana in prezent, Romania a gestionat bine pandemia COVID-19 iar deocamdata situatia nu presupune carantina sau 'lockdown'. "Aflam de la buletinele de stiri ca la noi pandemia este in extindere, dar, in realitate, lucrurile la noi au fost…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca situația din Romania nu este atat de critica incat sa necesite o noua carantinare generala (lockdown), din cauza numarului de imbolnaviri Covid 19. In opinia șefului statului, nu trebuie gasiți vinovați cu privire la sporirea numarului de imbolnaviri, ci soluții.…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit, marți, la Europa FM despre libertatea de mișcare, in contextul restricțiilor ce au fost anunțate nu doar de autoritațile din Romania, ci și in alte țari Europene. „Sa ne gandim, vorbim de Germania, Polonia, Romania, sunt 3 țari care s-au aflat sub cizma ruseasca, care…