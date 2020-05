Cifrele pentru luna aprilie sunt mai bune decat ne asteptam, iar incasarile sunt mai mari decat in 2019, sustine ministrul Finantelor, Florin Citu.



"Este adevarat ca m-am uitat la cifrele pentru luna aprilie. Sunt mai bune decat ne asteptam, incasarile sunt mai mari decat in 2019, dar, in acelasi timp, deficitul estimat pentru acest an este dublu. Deci, pe de o parte, avem o situatie mai buna la incasari decat ne-am astepta, dar in acelasi timp situatia nu este roz, pentru ca cheltuielile au crescut foarte mult. Si acum va spun: nu doar plata pensiilor si salariilor, nu doar aceste…