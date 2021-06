Stiri pe aceeasi tema

- „Toate lucrarile de investitii prin PNDL vor fi finantate de Guvernul Romaniei, conform legii. Ultimele transe de plata se refera la facturile depuse pana in 15 iunie, care vor fi achitate etapizat pana la 20 iulie. Platile restante vor fi achitate imediat dupa rectificarea bugetara obisnuita, la mijlocul…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca toate lucrarile de investitii prin PNDL vor fi finantate de catre Guvern, iar facturile conforme vor fi achitate. El a adaugat ca restantele vor fi platite imediat dupa rectificarea bugetara obisnuita, la mijlocul anului. „Clarificare: Toate lucrarile de investitii…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca toate lucrarile de investiții prin PNDL vor fi finanțate de Guvernul Romaniei, conform legii. Citește și: Adio, investiții in plan local! La Guvern s-au terminat fondurile, dupa doar 4 luni/ DOCUMENT ”Clarificare : Toate lucrarile de investiții…

- Guvernul Romaniei nu va cere companiilor Romgaz si Nuclearelectrica sa majoreze, de la 50% pana la 90%, cota din profiturile pe 2020 ce va fi varsata la bugetul de stat sub forma de dividende, cum a facut recent in cazul a doua companii de utilitati, deoarece societatile energetice de stat au obiective…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat joi, 27 mai, la lansarea inceperii lucrarilor de construcție a centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia. ”Astazi am participat la marcarea inceperii unei investitii importante: construcția centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia,…

- Premierul va purta discuții cu Fondul Monetar Internațional cu privire la situația economiei.Fondul Monetar International si-a imbunatatit semnificativ estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 6%, iar in Europa va fi devansata doar de Spania,…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a finantat prin submasura 4.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) proiectele a 1.967 de fermieri, valoarea contractelor incheiate fiind de un miliard de euro, a anuntat, miercuri,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, ca i-a trimis imediat președintelui Klaus Iohannis propunerea USR-PLUS ca Ioana Mihaila sa fie succesoarea lui Vlad Voiculescu. „Imediat am trimis președintelui R...