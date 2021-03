Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare din Romania, a declarat, la Digi24, ca cei care s-au vaccinat cu lotul AstraZeneca venit in țara nu au de ce sa intre in panica, nefiind dovezi care sa ateste o legatura intre vaccin și evenimentele adverse raportate in Austria.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, participa la ora redactarii acestei știri la o ședința de urgența cu reprezentanții AstraZeneca, in contextul celor doua loturi cu doze de vaccin anti-Covid, ajunse in mai multe țari europene. Unul dintre loturi, ABV2856, cel…

- Italia a decis joi sa suspende vaccinarea parțiala cu serul AstraZeneca, dupa doua decese inregistrate in Sicilia. Este vorba de doze din lotul cu seria ABV2856. O parte dintre aceste doze au ajuns in Romania, unde mai multe persoane au fost vaccinate cu acest ser. Mai multe țari europene au oprit,…

- Romania nu a primit vaccin din lotul de un milion de doze din care doua persoane din Austria fusesera imunizate si au avut reactii adverse, a precizat, joi, pentru AGERPRES, secretarul de stat Andrei Baciu de la Ministerul Sanatatii. ‘Aceasta situatie a pornit de la doua reactii adverse inregistrate…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița din Romania a anunțat ca doze din lotul asupra caruia exista suspiciuni a fost distribuit in circa 17 țari europene nu au ajuns și in Romania. „Este vorba de un lot de vaccin de la AstraZeneca asupra caruia exista aceasta suspiciune ca ar fi potențial…

- Premierul Florin Citu a declarat ca vaccinarea profesorilor se va realiza ”intr-un timp scurt”, dand exemplu personalului din sistemul medical care a fost vaccinat intr-o luna de zile. Citu anunta ca din martie vom avea 2,4 milioane de doze si apoi numarul va creste, iar la finalul lunii septembrie…

- Romania a primit o noua transa de peste 160.000 de doze din vaccinul Pfizer, iar de ieri autoritatile sanitare au inceput sa foloseasca in campania de imunizare vaccinul Moderna, pentru care rapelul se realizeaza la 28 de zile. In timp ce vaccinul de la AstraZeneca este inca asteptat, premierul Florin…

- Premierul Florin Cițu se declara mulțumit de evoluția campaniei de vaccinare, deși in ultimele zile au fost semnalate mai multe probleme, iar autoritațile au fost nevoite sa amane cu 10 zile inscrierea persoanelor care desfașoara activitați esențiale. Cițu spune ca deși au fost probleme de distribuție…