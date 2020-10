Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR PLUS a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central listele de semnaturi pentru sustinerea candidaturilor la alegerile parlamentare programate in 6 decembrie. Alianta a depus aproap 260.000 de semnaturi.”Depunem semnaturile pe care cetatenii Romaniei ni le-au acordat. Suntem partidul…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala reamintește ca termenul limita de depunere a notificarii, prin care se manifesta intenția de a beneficia de masura de restructurare a obligațiilor bugetare restante, este data de 30 septembrie 2020. Se incadreaza la aceasta facilitate toți contribuabilii…

- Niciun candidat pentru Primaria Carei nu dorește amplasarea pe cladirea Primariei Carei a placii oficiale cu insemnele statului roman. Cel puțin nu s-a exprimat niciunul in acest sens deși fiecare a intrat in cladirea Primariei atunci cand și-a depus candidatura și a trecut pe langa placa neagra…

- PSD trebuie sa dea dovada de ințelegere fața de parlamentarii bolnavi, care au lipsit de la ședința in care ar fi trebuit votata moțiunea de cenzura, a declarat la RFI liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu.El afirma ca excluderile imediate și reacțiile de orgoliu nu fac bine partidelor, mai ales…

- Moțiunea de cenzura depusa de PSD are un singur scop: sa-i serveasca lui Marcel Ciolacu inainte de Congresul partidului. Un gest profund iresponsabil și egoist, care va scufunda Romania in haos politic, intr-o perioada in care Guvernul Orban se lupta sa izoleze virusul ucigaș. Marcel Ciolacu duce mai…

- Luni, 17 august, candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean Argeș, Emanuel Soare și candidații partidului pentru CJ și-au depus dosarele de candidatura la Biroul Electoral Județean (la sediul Instituției Prefectului). „Incepand de astazi, cred ca județul are o șansa mare sa intre intr-o…

- Peste 8.000 de agenti economici din Gorj nu si-au prezentat raportul in ceea ce priveste bilanturile contabile semestriale care trebuie depuse la Directia Generala a Finantelor Publice Gorj. Cei care nu prezinta situatia in termen de trei zile sunt p...

- Comisia Europeana (CE) continua actiunea de implementare a obligatiilor de raportare fiscala de catre diverse entitati, iar dupa aplicarea DAC 6 (Directiva 2018/822/EU), care introduce o astfel de obligatie pentru tranzactiile transfrontaliere considerate cu risc fiscal, CE se pregateste sa adopte DAC…