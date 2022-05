Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a informat, luni, ca legea offshore va fi votata miercuri si va fi transmisa „imediat” la Camera Deputatilor, evidentiind ca orice modificare la acest act normativ trebuie negociata si agreata in coalitia de guvernare, potrivit Agerpres. „Deja avem plenul de miercuri…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a declarat, joi, despre legea offshore, depusa pe 15 aprilie in Parlament si care inca nu a intrat in dezbaterea comisiilor, ca este in procedura de urgenta si are niste termene. ”Eu cred ca va trece forma pe care a adoptat-o Guvernul foarte rapid”, a mai spus…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat, joi, ca proiectul legii offshore, care urmeaza sa fie depus in Parlament, va fi adoptat in procedura de urgenta, pentru ca este un act normativ necesar, agreat in coalitia de guvernare. „Va fi in procedura de urgenta. Proiectul este agreat in coalitie.…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a anuntat miercuri ca 600 de persoane vor fi reangajate in sectorul minier pentru extractia de carbune, ceea ce va duce la o crestere cu 300 de MW a resurselor energetice pe care le are Romania. „Ieri a fost o discutie mai lunga pe energie. Aseara, premierul s-a…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Florin Citu, afirma, miercuri, ca ”suntem foarte aproape de a avea Legea offshore”, proiectul urmand a trece repede prin Parlament, prin procedura de urgenta. ”Suntem foarte aproape de a avea Legea offshore. In acest context, toate fortele politice ale coalitiei sustin…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a subliniat, luni, ca legea offshore trebuie sa fie in interesul romanilor, motiv pentru care trebuie "masurata de zece ori si taiata o singura data".