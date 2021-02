Stiri pe aceeasi tema

- Premierul anunța ca mai multe sporuri acordate bugetarilor vor disparea Foto: gov.ro. Proiectul bugetului de stat va fi pus în dezbatere publica cel mai probabil luni si ar urma sa fie aprobat în prima sedinta de guvern a saptamânii viitoare. Va fi un proiect despre…

- „In acest moment, ne uitam la modificarea a doua legi care au creat probleme (legea salarizarii și legea pensiilor - n.red.). Legea salarizarii unitare, prezentata ca o lege care elimina inechitațile și care a creat probleme. Atunci cand a fost prezentata se spunea ca președintele are cel mai mare…

- „In acest moment ne uitam la modificarea a doua legi care au creat probleme sustenabilitații finanțelor publice in Romania. Vorbim de legea salarizarii unitare, care a fost prezentata public ca o lege care trebuia sa elimine inechitațile din administrația publica, dar a creat probleme cu tot felul de…

- „In acest moment, ne uitam la modificarea a doua legi care au creat probleme (legea salarizarii și legea pensiilor - n.red.). Legea salarizarii unitare, prezentata ca o lege care elimina inechitațile și care a creat probleme. Atunci cand a fost prezentata se spunea ca președintele are cel mai mare…

- Premierul Florin Cițu susține ca legea salarizarii trebuie rediscutata, astfel incat bugetarii sa aiba o creștere salariala in funcție de performanțele pe care le au. „La legea salarizarii e vorba de a introduce performanța in administrația publica. Sa fie indicatori de performanța. Sunt mai multe variante,…

- Guvernul analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate in sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, ieri, premierul Florin Citu, care a informat, totodata, ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca salariile bugetarilor au fost plafonate la nivelul din decembrie 2020, printr-o Ordonanta de Urgenta adoptata miercuri de Guvern, precizand ca in acest nu au fost micsorate veniturilor celor din sistemul public si nici acum nu au fost taiate venituri. “Se…