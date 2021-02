Legea bugetului este finalizata si va fi facuta publica marti sau miercuri dimineata cel tarziu, a anuntat prim-ministrul Florin Citu, care a precizat ca tinta de deficit ramane asumata la "7 - 7,1%". "Va fi in dezbatere publica maine sau poimaine. Am avut de clarificat cateva masuri, care vor fi printr-o ordonanta de urgenta sau amendamente in Parlament, cu cei de la coalitie, cu coalitia de guvernare. Legea bugetului este finalizata, va fi in transparenta publica maine sau miercuri dimineata, cel mai tarziu", a afirmat Florin Citu la Parlament, intrebat despre Legea bugetului de stat. Premierul…