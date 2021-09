Premierul Florin Citu a declarat, miercuri seara, ca le-a transmis colegilor din USR PLUS ca guvernarea in formula de coalitie poate sa mearga mai departe daca retrag motiunea de cenzura si se reasaza la masa discutiilor.



"Le-am spus colegilor de la USR ca inca putem sa mergem mai departe, trebuie doar sa retraga aceasta motiune din Parlament. Ganditi-va ca pentru PNL o sa fie foarte greu in viitor sa stea la aceeasi masa cu cei care au dat jos guvernul condus de un premier liberal alaturi de AUR si PSD, cei mai mari dusmani ai PNL. Deci, cum poti sa crezi ca vei veni in viitor sa…