Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu afirma ca singurul rol al rectificarii bugetare este de a modifica, daca este nevoie, alocarea resurselor in buget, in functie de executia bugetara, “pentru a mentine deficitul bugetar la tinta de 7,16%”. “(…) nu exista elemente care sa duca la cresterea…

- Premierul Florin Cițu anunta, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca la rectificarea bugetara nu vor fi alocate sume in plus fața de inceputul anului, insa este posibil ca unele ministere sa primeasca bani in plus, dar in limita deficitului asumat de 7,16%. Florin Citu precizeaza ca „in funcție de execuția…

- Bugetele unor ministere vor beneficia de resurse suplimentare, dar in limita deficitului bugetar asumat, de 7.16%, anunța premierul Florin Cițu intr-o postare despre rectificarea bugetara. „In funcție de execuția bugetara, vedem daca este nevoie sa modificam ceva la alocarea resurselor in buget, pentru…

- “Rectificarea bugetara are la baza executia bugetara. In functie de executia bugetara, vedem daca este nevoie sa modificam ceva la alocarea resurselor in buget, pentru A MENTINE deficitul bugetar la TINTA de 7.16%. Acesta este singurul rol al rectificarii bugetare”, a afirmat Florin Citu, luni, intr-o…

- Premierul Florin Cițu a vorbit despre rectificarea bugetara, explicand ca va fi nevoie de o modificare a alocarii resurselor de buget pentru menținerea deficitului bugetar la ținta de 1.16%.Rectificarea bugetara are la baza execuția bugetara„In funcție de execuția bugetara, vedem daca este nevoie sa…

- Bugetele unor ministere vor beneficia de resurse suplimentare, dar in limita deficitului bugetar asumat, de 7.16%, anunța premierul Florin Cițu intr-o postare despre rectificarea bugetara. „Despre...

- Prim-ministrul Florin Cițu a scris pe Facebook, joi, ca se așteapta ca fiecare ministru sa prezinte public execuția bugetara in urmatoarele zile. Șeful guvernului a mai spus ca acesta reprezinta un „indicator esențial” pentru evaluarea profesionalismului miniștrilor.

- Modul in care a fost programata executia bugetara pentru mai multe ministere trebuie revazut, a declarat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu, care a precizat sunt proiecte pentru care s-au alocat fonduri, insa acestea nu au fost cheltuite aproape deloc. El a adaugat ca trebuie facut mai mult, dand…