Florin Citu a prezentat joi, cateva lucruri pe care le-a realizat in mandatul de interimar la Ministerul Finantelor. “Am indeplinit procedura de predare-primire a ministerului, dupa 45 de zile de interimat. Am ramas aici aproape 45 de zile. Cateva dintre lucruri care au fost blocate in prima parte a anului, au fost deblocate, e-facturare incepe la 1 septembrie, Banca Nationala de Dezvoltare este in avizare, un proiect care a fost intarziat mult prea mult si de care avem foarte mare nevoie. Am ramas cu o restanta pe care va trebuie sa o preia domnul ministru, acel grup de lucru care se va ocupa…