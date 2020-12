”Am predat astazi mandatul unui profesionist. Sunt sigur ca va continua ce am inceput in acest an, in special proiecte de digitalizare a ANAF si a Ministerului de Finante. Sunt multe de facut, sper ca anul acesta sa introducem e-facturare, asta inseamna venituri la buget de aproape doua puncte procentuale, cam 20 miliarde lei in plus pentru anul viitor. Amandoi am vorbit despre buget. Urmeaza bugetul si am lucrat putin si pe executia pe care o avem si mai ales pe proiectele de investitii care au fost bugetate anul acesta si care unele dintre ele au fost bugetate doar sa fie acolo si altele au…